РФ намерена развивать Севморпуть с КНР для роста поставок энергоресурсов

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Россия планирует совместно с Китаем развивать Северный морской путь, чтобы создать дополнительные возможности для поставок энергоресурсов в КНР. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, выступая на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине.

"Особое значение здесь приобретает совместное с китайскими партнерами развитие Северного морского пути. Этот маршрут может создать дополнительные возможности для поставок энергоресурсов в Китай", - сказал он.

По его словам, Россия также планирует снизить уязвимость поставок энергоресурсов в КНР перед внешними вызовами, оптимизировать логистику и развить инфраструктуру.

"Принципиальным условием развития сотрудничества является снижение уязвимости перед внешними вызовами, включая оптимизацию логистики, развитие инфраструктуры трансграничных проектов. Это строительство и модернизация газо- и нефтепроводов, портовых мощностей, энергообъектов и транспортно-логистических коридоров", - уточнил он.