Сечин: РФ обеспечивает почти 19% импорта энергоресурсов Китая на $100 млрд

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. РФ в 2024 году обеспечила почти 19% импорта энергоресурсов Китая на $100 млрд, важным фактором стали принятые еще до санкций решения по созданию инфраструктуры для их поставок, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Своевременные решения по созданию современной инфраструктуры поставок углеводородного сырья, принятые задолго до закрытия западных рынков, стали важным фактором обеспечения энергобезопасности наших стран", - сказал он.

"По итогам 2024 года наша страна обеспечила почти 19% китайского импорта энергоресурсов на общую сумму около 100 миллиардов долларов", - отметил глава "Роснефти". Выступая на форуме, он передал привет тогдашнему сопредседателю энергодиалога "Россия - Китай" Ван Цишаню, стоявшему у истоков создания трубопроводной системы ВСТО, который назвал "гарантирующим маршрутом наших поставок".