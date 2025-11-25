Сечин: КНР может к 2030 году увеличить импорт нефти на 1,4 млн б/с

При этом в Индии спрос на нефть должен увеличиться на 2,5 млн бареллей в сутки в следующие 10 лет, отметил глава "Роснефти"

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Китай к 2030 году может нарастить импорт нефти на 1,4 млн б/с. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Точки роста мирового потребления нефти находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прежде всего, это Китай. Прогнозы ведущих мировых аналитических агентств указывают на то, что к 2030 году импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки", - сказал он.

При этом, по прогнозу МЭА, в соседней Индии спрос на нефть должен увеличиться на 2,5 млн б/с в следующие 10 лет, добавил он.

Сечин отметил, что одним из ключевых драйверов спроса на нефть является сектор нефтехимии. "Китай стал крупнейшим в мире экспортером нефтехимической продукции. По оценке Оксфордского университета, этот сектор обеспечит прирост потребления нефти в стране в размере более одного миллиона баррелей в сутки к 2030 году", - добавил он.

Кроме того, Сечин отметил, что угольная отрасль обретает второе дыхание. "В прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации. В отличие от многих стран Запада, в Китае хорошо понимают, что альтернативная энергетика может только дополнить традиционную, но не заменить ее", - отметил он. Сечин подчеркнул, что Россия обеспечивает более четверти импорта угля в Китай.

"Динамично развивается наше сотрудничество и в газовой сфере. Наша страна укрепляет свое положение в качестве крупнейшего поставщика газа в Китай с долей более 20%", - отметил Сечин.