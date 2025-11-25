РФ и КНР обсуждают сертификацию происхождения электроэнергии из возобновляемых источников

ПЕКИН, 25 ноября./ТАСС/. Россия и Китай обсуждают сертификацию происхождения электроэнергии из возобновляемых источников, а также признание национальных систем сертификации, сообщил в ходе VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) вице-премьер РФ Александр Новак.

"Продолжим укрепление взаимодействия в таких областях, как ВИЭ, водородная энергетика, хранение энергии и рынки углеродных единиц. Договорились развивать сотрудничество по вопросам сертификации происхождения электроэнергии из возобновляемых источников и мониторинга выбросов парниковых газов в электроэнергетике", - сказал Новак.

Страны также обсуждают взаимное признание национальных систем сертификации и расчета косвенных энергетических выбросов парниковых газов. "Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны. Между российскими и китайскими компаниями налажен обмен опытом в области научно-технического развития, управления и эксплуатации электросетевым комплексом, разработки и трансфера технологий, обучения персонала", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, Москва и Пекин взаимодействуют в сфере совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области систем управления накоплением энергии и интеллектуальных платформ хранения.

"Интеграция китайских технологий с российскими ресурсами позволит локализовать полный цикл производства и снизить себестоимость технологических решений. Совместные НИОКР в области систем управления накоплением энергии и интелектуальных платформ хранения повысят надежность и срок службы батарей, а также оптимизируют их работу в тандеме с ветровыми и солнечными станциями", - пояснил Новак.

По его словам, кооперация создает благоприятную среду для формирования экспортных кластеров - Россия сможет поставлять технологические модули и сырье, а Китай - серийные решения и сервисную поддержку. "Это будет безусловно укреплять энергетическую безопасность обеих стран и даст мощный импульс развитию "зеленой" инфраструктуры в Евразии. Имею в виду, например, технологии производства катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов и систем накопления энергии, и многое другое", - заключил вице-премьер.