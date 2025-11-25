Сечин назвал преимуществом России и Китая стоимость электроэнергии для экономики

Глава "Роснефти" подчеркнул, что в РФ и КНР электричество для промышленного сектора обходится по меньшей мере в два раза дешевле, чем в США и некоторых странах Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Стоимость электроэнергии для промышленности в России и Китае более чем вдвое ниже, чем в США, и в три-четыре раза меньше, чем у некоторых европейских стран. Это их естественное преимущество, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Недавно Международное энергетическое агентство объявило о том, что мир входит в эру электричества. А ведь Томас Эдисон считал, что это произошло еще в 1879 году. Эффективность, с которой Россия и Китай обеспечивают электроснабжение экономики, является основой нашего развития, нашим естественным преимуществом", - сказал он. Сечин назвал этот фактор фундаментальным для конкурентоспособности.

"Благодаря дальновидной энергетической политике на сегодняшний день стоимость электроэнергии для промышленного сектора в наших странах более чем в два раза ниже, чем в США, и в три-четыре раза ниже, чем в некоторых странах Евросоюза", - сказал он.