Сечин оценил совокупную стоимость природных богатств РФ почти в $100 трлн

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Совокупная стоимость природных богатств РФ составляет более $100 трлн, что почти в два раза больше, чем в США, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Россия, располагающая уникальной ресурсной базой, может гарантировать энергобезопасность всей Евразии. Совокупная стоимость природных богатств нашей страны составляет почти $100 триллионов, что почти в два раза больше аналогичного показателя в США", - сказал он.