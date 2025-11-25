Патрушев указал на необходимость увеличения заказов для Жатайской верфи

Как отметил помощник президента России, это необходимо с целью строительства на ней речного флота для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в Арктической зоне РФ

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе посещения Жатайской судоверфи обратил внимание на необходимость увеличения заказов для нее.

Увеличение заказов для Жатайской верфи необходимо с целью строительства на ней речного флота для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в Арктической зоне РФ.

В связи с этим Патрушев обсудил с главой Республики Саха Айсеном Николаевым и руководством судостроительного завода перспективы развития предприятия и оснащение его заказами.

О мощностях верфи

Производственная мощность Жатайской судоверфи - 10 единиц судов класса "река-море" в год (переработка 10 тыс. тонн металлоконструкций), возможность производства судов арктического класса Arc4, Arc5, а также производство запчастей и комплектующих для судов класса Arc6, Arc7.

По оценкам региональных властей, потребность Якутии составляет 283 судна до 2035 года.