Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Китай, по сути, сегодня является единственной промышленной супердержавой, обеспечивая 35% мирового промышленного производства. При этом зависимость американских производственных компаний от китайских комплектующих сегодня в три раза выше, чем зависимость китайских компаний от США, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума.

