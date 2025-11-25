Сечин: мощность генерации АЭС КНР за 10 лет выросла до 60 ГВт

В развитии своей атомной промышленности Китай опирается на последние технологические достижения ведущих атомных держав, в первую очередь на РФ, подчеркнул глава "Роснефти"

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Китай является лидером по вводу мощностей в атомной энергетике, за последние 10 лет установленная мощность атомной генерации там выросла в пять раз и приблизилась к 60 ГВТ. При этом недавно заявленные амбициозные планы США по развитию атомной генерации пока ещё остаются на бумаге, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Китай также является лидером по вводу мощностей в атомной энергетике. За последние десять лет установленная мощность атомной генерации этой страны выросла в пять раз и приблизилась к 60 гигаваттам", - сказал он. Сечин добавил, что, по прогнозам, к 2035 году она превысит 160 гигаватт. "В Китае на стадии строительства находятся еще 35 реакторов общей мощностью 38 гигаватт, что равно суммарной мощности всех АЭС, строящихся в остальном мире. За Китаем с большим отрывом следуют: Канада - 7 строящихся реакторов, Индия - 5 строящихся реакторов, Южная Корея - 4 строящихся реакторов. Недавно заявленные амбициозные планы США по развитию атомной генерации пока еще остаются на бумаге", - добавил он.

Сечин подчеркнул, что в развитии своей атомной промышленности Китай опирается на последние технологические достижения ведущих атомных держав, в первую очередь на Россию. "При участии нашей страны в Китае было построено четыре энергоблока Тяньваньской АЭС. В ближайшие несколько лет планируется завершение строительства еще четырех атомных блоков АЭС "Тяньвань" и "Сюйдапу", - добавил он.

По словам Сечина, Россия также оказывает содействие Китаю в реализации проекта строительства реактора на быстрых нейтронах, который обеспечивает более глубокое выгорание топлива и более высокую эффективность. "Напомню, что наша страна является единственным обладателем этой технологии", - подчеркнул он.

Глава "Роснефти" добавил, что реальная стоимость строительства АЭС на базе самого современного российского реактора ВВЭР-1200 в два раза ниже, чем американского "Эй-Пи 1000".