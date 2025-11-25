Объем строящегося премиального жилья в границах МКАД вырос в 2,5 раза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Объем строящихся жилых проектов премиального сегмента в Москве в границах МКАД вырос в 2,5 раза за последние три года, следует из данных исследования девелопера "Сумма элементов" и инвестиционно-консалтинговой компании Ricci, с которыми ознакомился ТАСС. Активное строительство таких объектов связано с ростом покупательского спроса на высокобюджетную недвижимость.

"Объем строящихся жилых проектов премиум-класса в границах МКАД по сравнению с 2022 годом увеличился в 2,5 раза. Активное строительство таких объектов обусловлено ростом спроса на жилье премиального сегмента - с начала 2025 года 6,2% всех лотов в сделках относится к классу "премиум" против 3,7% в 2023 году", - говорится в материалах исследования.

Там также отмечается, что покупатели премиальной недвижимости заинтересованы в приобретении квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой, в том числе и внутренней, доступной только для резидентов. В 2025 году 97% строящихся в пределах МКАД жилых комплексов (ЖК) оборудованы пространствами, которые доступны только для жильцов. В 2022 году доля таких проектов достигала 87%.

По данным исследования, чаще всего в строящихся в 2025 году премиальных ЖК встречаются такие форматы приватной инфраструктуры как лаунж-зоны (86%), пространства для занятий спортом и фитнес-клубы (69%) и детские игровые комнаты (58%). Помимо этого, встречаются приватные переговорные и коворкинги (56%), СПА-зоны и бассейны (50%), а гостиные для мероприятий, кинотеатры и пространства для beauty-процедур присутствуют в 31% проектов. Также в премиальных ЖК единично встречаются репетиторские, бильярдные залы, читальные залы, компьютерные клубы и игровые зоны для подростков.

"В проектах, строящихся в 2022 году, наличие лаунж-зон зафиксировано только в 53% ЖК, фитнес-пространств - в 40%, детских комнат - в 53%. Таким образом, по сравнению с 2022 годом фиксируется наибольший рост предложения приватных лаунж-зон (+33 п. п. по сравнению с 2022 годом), фитнес-пространств (+29 п. п. по сравнению с 2022 годом) и переговорных (+29 п. п. по сравнению с 2022 годом)", - заключается в исследовании.