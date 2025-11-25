В Пекине открылся VII Российско-китайский энергетический бизнес-форум

Приветствие президента РФ Владимира Путина участникам форума зачитал глава "Роснефти" Игорь Сечин

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. VII Российско-китайский энергетический бизнес-форум открылся в Пекине, собрав около 450 участников - представителей крупнейших компаний двух стран, политических деятелей и экспертов.

Приветствие президента России Владимира Путина участникам форума зачитал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Президент подчеркнул, что отношения всеобъемлющего партнерства между Россией и Китаем развиваются по восходящей, а энергетика остается ключевым направлением практической кооперации.

Послание председателя КНР Си Цзиньпина зачитал член Постоянного комитета ЦК КПК и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Китайский лидер поздравил участников с открытием форума и выразил надежду, что дискуссии укрепят энергетическое сотрудничество двух стран.

В церемонии открытия также приняли участие вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, руководители "Газпрома", "Транснефти", "Интер РАО", "Русгидро", "Татнефти", "Росатома" и других компаний. По словам Сечина, компании - участники форума обеспечивают до 40% товарооборота России и Китая, при этом доля энергетики в российском экспорте в КНР составляет порядка 70%.

Форум проводится ежегодно с 2018 года под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторы - "Роснефть" и CNPC.