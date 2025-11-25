Путин: РФ и КНР реализуют по-настоящему масштабные совместные проекты в ТЭК

Российские и китайские специалисты эффективно взаимодействуют при строительстве атомных электростанций и развитии экологически чистых источников энергии, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Масштабные российско-китайские проекты в топливно-энергетической сфере продолжают формировать стратегическое взаимодействие двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Российско-китайского энергетического бизнес-форума, текст которого зачитал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития наших государств. Россия занимает первое место по объему поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля", - отметил президент в телеграмме, опубликованной на сайте компании "Роснефть".

Он подчеркнул, что российские и китайские специалисты эффективно взаимодействуют при строительстве атомных электростанций, развитии экологически чистых источников энергии, а также совершенствовании технологий добычи и переработки энергоресурсов.

Помимо этого глава государства отметил, что отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР продолжают развиваться по восходящей, а энергетика остается важнейшим направлением практической кооперации между государствами.

Путин пожелал участникам форума плодотворной работы, выразив уверенность в эффективности прямого энергодиалога между ведущими компаниями двух стран.

Форум проводится ежегодно с 2018 года под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторы - "Роснефть" и CNPC.