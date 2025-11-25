Си Цзиньпин: КНР готова обеспечить с РФ стабильность цепочек поставок в энергетике

Пекин планирует сотрудничать с Москвой в целях постоянного укрепления всеобъемлющего энергетического партнерства, подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Китай готов совместно с Россией работать над поддержанием стабильности цепочек поставок в энергетической отрасли. Об этом говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина к участникам проходящего в Пекине VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Китай готов сотрудничать с Россией в целях постоянного укрепления всеобъемлющего энергетического партнерства, совместного поддержания стабильности и бесперебойности цепочек поставок в глобальной энергетической отрасли и содействия созданию более справедливой, сбалансированной и инклюзивной глобальной системы управления энергетикой для обеспечения большей стабильности в мировой энергетической безопасности, "зеленых" и низкоуглеродных преобразований", - приводит его слова агентство Xinhua.