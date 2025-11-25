Сечин: Запад может потерять экономическую субъектность без ресурсов РФ

Это "создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов", отметил глава "Роснефти"

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Сочетание российских ресурсов и китайской технологической платформы обеспечивает развитие экономик двух стран, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе Китая, наши западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность, что создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов", - сказал Сечин.

Глава "Роснефти" процитировал китайского мыслителя Сунь Цзы: "Тактика без стратегии - это просто суета перед поражением". "В то же время синтез российских ресурсов и китайской технологической платформы надежно обеспечивает стабильное развитие наших экономик с учетом приоритетов внутреннего потребления", - отметил он.