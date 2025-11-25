В ГД предложили рассмотреть льготы на бензин для отдельных групп населения

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич подчеркнул, что "социальную значимость цен на топливо отрицать нельзя"

Редакция сайта ТАСС

© Николай Бурматов/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает необходимым рассмотреть не только инициативу "Российского топливного союза" о переходе на новый индекс для цен на топливо на АЗС, но и возможность рассмотреть льготы на бензин для отдельных групп населения, сообщил он ТАСС.

"Возможно, настало время и на рынке нефтепродуктов установить универсальные правила для всех производителей и продавцов, определив при этом социальные группы, нуждающиеся в дополнительной поддержке?" - сказал он.

"Социальную значимость цен на топливо отрицать нельзя. Так может быть рассмотреть варианты по аналогии с иными чувствительными отраслями? Так, жилищно-коммунальное хозяйство предоставляет меры поддержки множеству льготников: от ветеранов труда до многодетных семей. В электроэнергетике с этого года действуют три диапазона потребления с разными ценами", - добавил он, комментируя идею перехода на композитный индекс инфляции для розничных цен на топливо вместо индекса потребительских цен (ИПЦ), поддержанную Минэнерго.

Что касается самой инициативы, то он отметил, что она заслуживает всестороннего рассмотрения и взвешенной оценки. Станкевич напомнил, что в отличие от регулируемых видов деятельности, ценообразование при производстве и реализации моторного топлива де-юре не фиксируется государством в определенных параметрах.

По его словам, ценовые "качели" 2025 года, проявившиеся, прежде всего, в чрезмерной волатильности биржевых и оптовых цен, в очередной раз ставят вопрос эффективности применяемой модели регулирования отрасли. "Считаю, что привлекаемым к дискуссии вокруг предложения РТС органам исполнительной власти нужно посмотреть на проблему шире", - добавил он.

Об инициативе РТС

Ранее "Российский топливный союз" выступил с инициативой о переходе на использование композитного индекса вместо ИПЦ в качестве ориентира для регулирования розничных цен на топливо. РТС предлагал учитывать при ценообразовании на АЗС отраслевые издержки, которые, по мнению союза, не отражаются в индексе потребительских цен.

В качестве аргументации приводилось значительное повышение акцизов, рост налоговой нагрузки, тарифов и других затрат предприятий топливной отрасли.

После этого вице-премьер Александр Новак поручил ключевым ведомствам, включая Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, ФАС и Росстат, проработать предложение РТС и представить результаты.

В понедельник ТАСС со ссылкой на письмо первого замминистра энергетики Павла Сорокина сообщил, что Минэнерго поддержало идею перехода на композитный индекс инфляции для розничных цен на топливо вместо индекса потребительских цен. Позиция министерства и соответствующие расчеты направлены на согласование в Минэкономразвития, Минфин, ФАС и "Российский топливный союз" (РТС).

В письме отмечается, что текущие розничные цены на АЗС компаний, придерживающихся социально ориентированной ценовой политики, не обеспечивают достаточной рентабельности, поскольку рост отраслевых издержек не полностью учитывается в ИПЦ.