В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли временные ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Геленджик готов к обслуживанию рейсов с 08:30 мск. Аэропорт Краснодар готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.