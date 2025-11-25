Эксперт Богатов: цена на новостройки в Мариуполе за год выросла до 80%

Он также назвал Донбасс и Новороссию лидерами роста по ценам на новое жилье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мариуполь в Донецкой Народной Республике стал лидером как по объемам возводимого жилья, так и по росту цен на новостройки. За год цена за 1 кв. метр нового жилья в городе увеличилась со 100-110 тыс. рублей до 170-200 тыс. рублей, сообщил ТАСС владелец ГК "Добро", эксперт в сфере девелопмента и взаимодействия государства и бизнеса в отрасли Иван Богатов.

"Донбасс и Новороссия стали лидерами роста по ценам на новую недвижимость в России за год. В Донецкой Народной Республике цены на новые квартиры прибавили около 25%, а в Луганской Народной Республике - больше 12%. На показатель по Донбассу основное влияние оказал Мариуполь, где за год цена на новостройки подскочила со 100-110 тыс. рублей за 1 кв. метр будущего нового дома практически до 170-200 тыс. рублей", - сказал он.

Эксперт констатировал, что объемы прироста строительства в Донецкой и Луганской народных республиках самые большие в стране. В ЛНР возводится более 170 тыс. кв. метров нового жилья, в ДНР - более 270 тыс. кв. метров, в одном Мариуполе реализуется более 40 проектов на 6 тыс. квартир в новостройках. Столица региона - Донецк - значительно отстает от Мариуполя по объемам строительства из-за проблем с водоснабжением. В республике фиксируется высокий спрос на покупку жилья: абсолютно для всех граждан России в воссоединенных регионах действует льготная ипотека под 2%.

"Мариуполь, бывший промышленный город металлургов, восстанавливается в виде курортного туристического центра. Сейчас мы еще видим полуразрушенный Мариуполь, а скоро на этом месте появится новый Геленджик. Потенциал Мариуполя огромен, и сегодня, собственно, из всех воссоединенных территорий России этот город имеет самое большое количество строящихся домов", - добавил Богатов.

В январе в Минстрое ДНР сообщили о плане ввода в эксплуатацию 753 тыс. кв. м жилья в 2025 году. В 2024 году этот показатель составил 457 тыс. кв. м, в 2023 году - 407 тыс. кв. м.

Проекты инвесторов в ДНР рассматривает инвестиционный комитет, созданный в июне 2023 года, его возглавляет глава республики Денис Пушилин. Комитет определяет проекты, которые соответствуют критериям масштабных. При получении этого статуса инвестор может получить землю под строительство без торгов. Сопровождает проекты Корпорация развития Донбасса.