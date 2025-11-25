В Крыму до конца 2025 года введут рекордные 1,25 млн кв. м жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Рекордные 1,25 млн кв. метров жилья планируют ввести в Республике Крым до конца 2025 года, сообщили ТАСС в региональном министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора.

Ранее глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил, что показатели обеспеченности людей жильем в Республике Крым хорошие с учетом того, что по многим программам Крымский полуостров стартовал с нуля, но отстают от среднероссийских: в среднем в Крыму обеспеченность жилой площадью на одного человека составляет 21 кв. м, при том как в среднем по России - 29,4 кв. м.

"В Республике Крым в 2025 году планируется сохранение положительной динамики по вводу в эксплуатацию жилья и достижению показателя в размере 1,25 млн кв. метров общей площади жилых домов, в том числе 340 тыс. кв. метров в многоквартирных жилых домах. На текущую дату уже введено 1,124 млн кв. метров жилья, в том числе 159 тыс. кв. метров в многоквартирных жилых домах и 965 тыс. кв. метров рамках индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.

Плановый показатель немногим больше рекордного показателя прошлого года - как ранее сообщал Аксенов, по итогам 2024 года было введено 1,23 млн кв. метров, что стало рекордном. Также в текущем году в рамках проектов по комплексному развитию территорий в Республике Крым планируется ввод в эксплуатацию более 32 тыс. кв. м. жилья.