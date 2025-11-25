"Сберспасибо": больше всего на культурный досуг тратят жители Москвы

На втором и третьем месте находятся жители Санкт-Петербурга и Казани

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Больше всего в России тратят на билеты в театры и на концерты жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Самары, говорится в исследовании программы лояльности "Сберспасибо" (есть у ТАСС).

Согласно исследованию, средний чек на билеты в Москве в 2025 году составляет 4,3 тыс. рубля, в Санкт-Петербурге - 3,3 тыс. рубля, в Казани, Ростове-на-Дону и Самаре - по 3,2 тыс. рубля. Далее следуют Челябинск (2,9 тыс. рубля), Уфа, Воронеж (по 2,7 тыс. рубля), Екатеринбург, Красноярск (по 2,6 тыс. рубля), Пермь, Нижний Новгород (по 2,5 тыс. рубля), Омск, Краснодар, Новосибирск (по 2,4 тыс. рубля) и Волгоград (2,3 тыс. рубля)

"Высокие цены на культурный досуг в столице объясняются развитой инфраструктурой площадок, плотным событийным календарем и устойчивым спросом со стороны платежеспособной аудитории", - пояснили в "Сберспасибо".

С мая по сентябрь 2025 года средний чек на билеты на театральные и концертные постановки в России составил 2 968 рублей - это на 10% выше, чем годом ранее. Совокупные расходы жителей 16 крупнейших городов на билеты на театральные и концертные постановки в этот период превысили 10 млрд рублей, отмечают эксперты.

Исследование основано на обезличенных данных за период с 1 мая по 30 сентября 2025 года. Анализ проведен среди участников программы лояльности "Сберспасибо" в возрасте старше 14 лет, совершавших операции, связанные с развлечениями, культурой и покупкой билетов на мероприятия в России.