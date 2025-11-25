Сечин: РФ стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей 20%

Россия поставляет туда более 20% газа, отметил глава "Роснефти"

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Российские энергоресурсы стали важным фактором для достижения стратегических целей Китая: Россия за последние десять лет стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей 20%, а доля РФ в поставках газа в страну превышает 20%. Об этом заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

По его словам, выигрыш Китая от закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой с 2022 года составил около 20 млрд долларов.

"Российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей. За последние 10 лет благодаря своевременной переориентации на Восток Россия стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей порядка 20%. Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект для Китая начиная с 2022 года составляет, по нашей оценке, порядка $20 млрд", - сказал он.

При этом одним из ключевых драйверов спроса на нефть Сечин назвал сектор нефтехимии, отметив, что Китай стал крупнейшим в мире экспортером нефтехимической продукции и, по оценке Оксфордского университета, этот сектор обеспечит прирост потребления нефти в стране более 1 млн б/с к 2030 году.

"Динамично развивается наше сотрудничество и в газовой сфере. Наша страна укрепляет свое положение в качестве крупнейшего поставщика газа в Китай с долей более 20%", - добавил Сечин.

От отметил, что Россия обеспечивает более четверти импорта угля в Китай, а угольная сфера "обретает второе дыхание". "В прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации. В отличие от многих стран Запада, в Китае хорошо понимают, что альтернативная энергетика может только дополнить традиционную, но не заменить ее. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, "перед тем как отказываться от старого необходимо сперва создать новое", - подчеркнул глава компании.