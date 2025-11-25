Сечин: доля доллара в расчетах РФ и КНР снизилась до статистической погрешности

С 2010 года во внешней торговле Китая доля юаня выросла с 2% до 52%, а доля доллара упала почти в два раза - с 83% до 43%, добавил глава "Роснефти"

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Расчеты в торговле между Россией и Китаем за последние годы практически полностью переведены на национальные валюты, а доля доллара и евро снизилась до статистической погрешности, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"За последние годы расчеты между Россией и Китаем были практически полностью переведены на национальные валюты, а доля доллара и евро сократилась до уровня статистической погрешности", - отметил Сечин.

По его словам, с 2010 года во внешней торговле Китая доля юаня выросла с 2% до 52%, а доля доллара упала почти в два раза - с 83% до 43%.

При этом Сечин отметил, что позиции доллара ослабляются не только в качестве платежного средства, но и как мировой резервной валюты, чему способствует применение доллара в качестве санкционного оружия. "Создаются предпосылки к использованию альтернативных инструментов, таких как золото, цена которого, как правило, растет накануне глобальных кризисов. Именно оно сегодня занимает место казначейских облигаций США, постепенно теряющих свой статус "тихой гавани", - констатировал глава "Роснефти".