Сечин: КНР идет к построению энергосистемы нового типа с вложениями в $900 млрд

Уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза выше, чем в США, отметил глава "Роснефти"

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Китай движется к построению энергосистемы нового типа, комбинирующей традиционные и альтернативные источники энергии, в то время как западные страны идут по пути "магического способа достижения результата". Об этом заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума. По его словам, на Китай в 2025 году придется треть мировых инвестиций в энергетику - $900 млрд.

"Китай - великая энергетическая держава, которая формирует новый облик всей мировой энергетики. Страна семимильными шагами движется к построению энергосистемы нового типа, представляющей собой синтез традиционных и альтернативных источников. В то же время Запад пошел по пути небезызвестного немецкого философа Якова Бёме, проповедовавшего магический способ достижения результата. Как у нас в народе говорят, "по щучьему велению, по моему хотению" или "с божьей помощью", - сказал он.

По словам Сечина, уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США. Эта ситуация обратна тому, что было 20 лет назад.

"На Китай приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор. Ожидается, что в 2025 году инвестиции Китая составят порядка $900 млрд, что на 30% превысит инвестиции всей Северной Америки и более чем в полтора раза - Европы", - сказал он.

Сечин отметил, что рост экономики, промышленного потребления, развитие регионов, и электрификация всех сфер, включая транспорт и ЖКХ, вывели Китай на первое место в мире по энергопотреблению. Такие потребности в энергообеспечении требуют особого подхода к энергобезопасности, подчеркнул он.