"Отелло": горнолыжные курорты Сочи оказались наиболее популярными у россиян

Также в число наиболее популярных курортов вошли Домбай, Архыз, Шерегеш, Эльбрус, Белокуриха, Абзаково и Манжерок

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Наиболее популярными горнолыжными курортами среди россиян стали Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна в Сочи. Об этом сказано в совместном исследовании сервисов "Отелло" и 2ГИС (текст есть у ТАСС).

"Наибольшей популярностью у любителей горнолыжного спорта, принявших участие в опросе, пользуются курорты Краснодарского края, а точнее Сочи - 44% отметили, что им нравится Красная Поляна, 42% проголосовали за Розу Хутор и 35% за Газпром. По данным контент-анализа отзывов пользователей 2ГИС, курорты Сочи любят за красивую природу, приятный сервис и развитую инфраструктуру, но отмечают большие очереди", - говорится в тексте.

Также в топ любимых курортов россиян входят Домбай (26%), Архыз (23%), Шерегеш (20%), Эльбрус (18%), Белокуриха (16%), Абзаково (14%) и Манжерок (10%). Из зарубежных направлений российские горнолыжники выделяют Францию, Швейцарию, Австрию, Италию и Грузию.

Среди критериев, которые важны при выборе горнолыжного курорта, респонденты отметили ухоженные и безопасные трассы и склоны (65%), хороший сервис (58%), удобное расположение и транспортную доступность (55%). Также многие ориентируются на наличие необходимой экипировки для катания (45%). А для 41% важно, чтобы курорт подходил для отдыха с детьми. Меньше всего выбор зависит от популярности курорта (15%), сказано в тексте.

Большинство респондентов (57%) регулярно ездят на горнолыжные курорты, 44% из них отправляются в такое путешествие каждый год. А 13% - несколько раз за сезон. При этом 43% опрошенных ездят на горнолыжные курорты раз в несколько лет.

По данным опроса, 44% респондентов предпочитают кататься на горных лыжах, еще 29% совмещают лыжи и сноуборд, только сноуборд выбирают 13% участников опроса. В то же время 14% приезжают на горнолыжные курорты не для того, чтобы покататься, а за атмосферой или за компанию. Некоторые респонденты отдельно выделяли, что катаются на ватрушках. Большинство опрошенных (68%) пользовались услугами инструктора, когда учились кататься, еще 20% - нет, а 12% до сих пор иногда берут инструктора.

Об исследовании

Исследование проводилось сервисом "Отелло" в ноябре 2025 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет. В выборку вошли жители городов РФ с населением от 500 тыс. человек. Все респонденты совершают туристические поездки 2-3 раза в год и являются посетителями горнолыжных курортов. Также использовались данные 2ГИС, основанные на отзывах пользователей геосервиса.