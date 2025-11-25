Объем выдачи потребкредитов в 2025 году сократился на 48,1%

Всего за это время выдали 16 млн кредитов, сумма достигла 2,53 млрд руб.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Объем выдачи потребительских кредитов за 10 месяцев 2025 года сократился на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, за этот период было выдано 16 млн кредитов на сумму 2,53 млрд руб., сообщили ТАСС в пресс-службе "Скоринг бюро".

По данным бюро кредитных историй, средняя сумма потребительского кредита увеличилась на 6% по сравнению с 2024 годом и по итогам октября 2025 года составила 160,4 тыс. руб. А средний срок выдаваемого потребительского кредита увеличился на 0,1% и составил 26,4 месяца.

При этом объем выдачи автокредитов за 10 месяцев 2025 года сократился на 33,9% относительно аналогичного периода 2024 года. За этот период было выдано 951,8 тыс. автокредитов на сумму 1 289 млрд руб. Средняя сумма автокредита по итогам октября 2025 года увеличилась на 9,5% относительно прошлого года и составила 1,499 тыс. руб. А средний срок выдаваемого автокредита составил 68,3 месяца (-1.8% к октябрю 2024 года).

Кроме того, за 10 месяцев 2025 года сократился также объем выдачи кредитных карт - на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, за этот период было выдано 10,9 млн кредиток на 1 118 млрд руб. Средний лимит по кредитным картам уменьшился на 24% и в среднем по итогам октября 2025 года составил 85,5 тыс. руб.