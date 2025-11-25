Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии вырос на 0,44%

К 07:10 мск он замедлил рост и находился на отметке 2 663,43 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии вырос на 0,44% и находился на уровне 2 666,43 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 663,43 пункта (+0,32%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.