Стоимость золота превышала $4 150 впервые с 14 ноября

К 07:00 мск стоимость драгметалла замедлила рост до $4 140,4

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднималась выше $4 150 за тройскую унцию впервые с 14 ноября 2025 года, следует из данных торговой площадки.

По данным на 05:50 мск, цена на драгметалл росла на 1,41% и составляла $4 152 за тройскую унцию. К 07:00 мск стоимость золота замедлила рост до $4 140,4 за унцию (+1,13%).