Vionbotics запустила производство роботов для трехмерной уборки

Робот разработан для применения в общественных пространствах

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Шанхайский стартап Vionbotics разработал умного робота, который может очищать стены, стеклянные перегородки и сантехнику. Как сообщило издание "Чжунго жибао", компания первой в мире запустила серийное производство таких уборщиков с искусственным интеллектом.

Робот разработан для применения в общественных пространствах, таких как аэропорты, торговые центры, офисные здания и больницы. Он оснащен мобильным шасси и роботизированной рукой. Уборщик может вращаться в пределах 55 см, адаптируясь к работе в ограниченных пространствах, таких как туалетные кабинки.

Разработка Vionbotics распознает окружающую среду, препятствия и загрязнения, после чего адаптивно подбирает различные стратегии уборки. Робот работает в двух режимах уборки: контактный и бесконтактный. Для бесконтактной очистки используется вода под высоким давлением.

Компания планирует использовать роботов для выполнения "грязных, утомительных и повторяющихся задач" в сфере клининга.

Китай активно развивается в области робототехники. По данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, к концу 2024 года число предприятий в индустрии интеллектуальных роботов в стране превысило 451 тыс. Их общий уставной капитал составил 6,44 трлн юаней (около $900 млрд.). Число предприятий выросло на 200% с конца 2020 года, что отражает стремительный рост этого сектора экономики.