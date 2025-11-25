Патрушев: инфраструктуре портов Ленского бассейна нужно уделить особое внимание

Глава морской коллегии отметил высокий износ инфраструктуры портов и причалов в регионе

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Особое внимание необходимо уделить инфраструктуре базовых портов Ленского бассейна, обеспечивающих приемку и хранение грузов. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.

Патрушев отметил ряд проблем, замедляющих развитие судоходства в Ленском бассейне. В частности речь о снижении пропускной способности из-за невозможности выполнения дноуглубительных работ в необходимом объеме, а также высокий износ инфраструктуры речных портов и причалов.

"В связи с этим, учитывая короткий навигационный период и суровые климатические условия, необходимо особое внимание уделить инфраструктуре базовых портов Ленского бассейна, обеспечивающих приемку и хранение грузов", - подчеркнул глава Морской коллегии.

Кроме того, помощник президента указал на целесообразность определения перспективы развития морских портов Республики Саха (Якутия), в первую очередь порта Тикси, а также оценить возможности строительства нового порта в районе села Найба.