"Известия": закупочная стоимость компьютеров выросла на 10%

Это связано с подорожанием чипов, пишет газета

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Закупочные цены на компьютеры увеличились примерно на 10% вслед за ростом стоимости чипов оперативной памяти на мировом рынке. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на дистрибьюторов и ретейлеров.

По данным издания, партии техники по новым ценам уже законтрактованы и поступят в розницу после новогодних праздников. Ожидается, что в начале 2026 года розничные цены вырастут примерно на аналогичные 10%.

По оценкам производителей, стоимость комплекта памяти для одного ноутбука средней ценовой категории увеличится примерно на $100 из-за роста мирового спроса - прежде всего благодаря развитию ИИ-моделей и общему росту потребностей в компонентах. Это неизбежно отразится на конечных ценах на ноутбуки, уверен собеседник издания в сегменте ретейла.