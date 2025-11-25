Сечин назвал провальными попытки вытеснить РФ и КНР с мирового рынка

Глава "Роснефти" также считает, что в ближайшие годы мировая экономика будет проходить через глубокие изменения

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Попытки вытеснить Россию и Китай с мирового рынка обречены на провал, считает ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Напомню, что - как и Китай - Россия уже много лет находится под усиливающимся внешним давлением, основной целью которого является вытеснение наших двух стран с мирового рынка. Опыт последних 10 лет показал, что эти попытки обречены на провал", - сказал он на открытии Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Хочу вспомнить слова, сказанные в первый день Великой Отечественной войны руководством нашей страны. Сегодня они как никогда актуальны: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!" - продолжил Сечин.

Глава "Роснефти" также считает, что в ближайшие годы мировая экономика будет проходить через глубокие и сложные изменения, признаки которых видны уже сейчас: речь идет о росте долга, утрате доверия к сложившейся финансовой системе, неравномерном росте населения развивающихся стран, неконтролируемой миграции и новых источниках роста энергопотребления, которые меняют баланс и лишают потребителя доступной энергии. "Углубление нашего стратегического сотрудничества и есть инструмент противодействия этим глобальным вызовам. Будут найдены ассиметричные ответы", - добавил Сечин.

Он также процитировал китайскую пословицу из "Книги перемен": "Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду".