Ирина Аллегрова продлила действие одноименного товарного знака в России

Заявка на товарный знак продлена до 2 марта 2036 года

Ирина Аллегрова

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российская певица Ирина Аллегрова продлила срок действия исключительного права на одноименный товарный знак в России до 2036 года, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на товарный знак продлена на десять лет - до 2 марта 2036 года. Товарный знак зарегистрирован по нескольким классам (№35, №41 и №42) международной классификации товаров и услуг, которые включают, в том числе производство аудиовизуальных произведений, развлекательные радиопередачи, художественный дизайн и продюсирование музыкантов.

Певице также принадлежит исключительное право на использование товарных знаков "Allegroff Аллегрова" и "Русский характер", действие которых было ранее продлено до 2031 года.

Аллегрова награждена званием народная артистка РФ в 2010 году. Президент РФ Владимир Путин также наградил певицу орденом "За заслуги в культуре и искусстве" в марте 2025 года.