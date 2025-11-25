Предприниматели попросили ЦБ не ограничивать скидки на маркетплейсах

В письме регулятору они заявили об ущербе для продавцов товаров из-за попыток банков ограничить развитие цифровых платформ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главы шести объединений предпринимателей попросили председателя Банка России Эльвиру Набиуллину не запрещать программы лояльности на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты, которые выбирает клиент. В письме, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, они заявили об ущербе для продавцов товаров из-за попыток банков ограничить развитие цифровых платформ.

Под документом поставили подписи руководители Союза интернет-торговли (СИТ), Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир", Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ), Федерального обществе сетевой торговли (ФОСТ) и Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК).

"В предлагаемой концепции "ограничения" или "равного доступа всем" мы видим угрозу полного запрета совместных программ лояльности банков маркетплейсов, в том числе для продавцов товаров. Ни один другой банк в России не готов в таких объемах субсидировать выгоды как для клиентов цифровых платформ, формирующих спрос на товары, так и для их производителей и продавцов. Мы опасаемся, что под видом "равного доступа" игроки финансового рынка пытаются ограничить развитие цифровых платформ, что непременно приведет к ущербу для бизнеса", - говорится в обращении.

Селлеры заявили, что регулярно сталкиваются со сложностями в получении финансирования от крупных банков, нередки случаи отказов именно продавцам на маркетплейсах из-за их профиля, в том числе "молодости" и отсутствия целевых программ. В то же время собственные банки и финансовые организации маркетплейсов, по их словам, становятся для многих из селлеров единственным способом получит деньги на развитие. "Сейчас российский бизнес находится в сложной ситуации: со следующего года для нас ужесточится налоговая нагрузка. Достаточно сильно на финансовое положение предпринимателей влияют и высокие ставки по кредитам, сложности с расчетами с зарубежными поставщиками, постоянно растущие логистические издержки, валютные колебания", - сказано в письме.

Объединения предпринимателей попросили главу ЦБ Эльвиру Набиуллину "воздержаться от шагов, которые могут привести к ограничениям развития платформенной экономики, а также создать на базе Банка России рабочую группу с представителями платформ и отраслевых объединений по обсуждению программ лояльности на российском финансовом рынке".

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты. После этого главы "Сбера", ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением полностью запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.