В РФ скидки на новые авто у официальных дилеров в ноябре упали в среднем до 17%

Это связано с сокращением складских запасов машин, говорится в исследовании "Авто.ру оценка"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Средний размер скидки на новые автомашины у официальных дилеров в РФ в конце ноября 2025 года снизился до 17% против 21% в конце сентября, говорится в исследовании "Авто.ру оценка" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

В исследовании речь идет о новых авто всех категорий. При этом снижение размеров скидок эксперты "Авто.ру" связывают с сокращением складских запасов машин в России.

"По оценке экспертов "Авто.ру", в октябре-ноябре на фоне сокращения складских запасов медианный размер скидки на новый автомобиль у официальных дилеров упал с 21 до 17%, что стало самым значительным изменением в этом году", - сказано в исследовании.

В ноябре 2025 года медианный размер общей скидки на новый автомобиль, включающей бонусы за кредит, страховку и трейд-ин, снизился до 18%, тогда как в первом полугодии он превышал 23%. При этом скидка за оформление кредита уменьшилась с 11% до 9%, за трейд-ин - с 7% до 5%, а скидка за полис каско сохранилась на уровне 2%. По данным исследования, несмотря на общее сокращение скидок, некоторые популярные марки выделяются более выгодными предложениями. В октябре-ноябре самый высокий размер медианной скидки отмечен у Omoda и Changan (22%), а наибольший охват предложений с дисконтом - у Chery и Changan (свыше 92%), тогда как у дилеров Haval скидки встречались лишь в 77% объявлений.

Наиболее высокие средние скидки на новые авто в России в ноябре были зафиксированы в Москве и Нижегородской области (21% и 20%), а самые низкие - в Ростовской области (10%). При этом почти во всех регионах отмечается сокращение числа объявлений без скидки примерно на 10%.

"Пик рынка покупателя остался позади - у дилеров осталось не так много машин прошлого года, а дополнительный ажиотаж вызвало активное обсуждение нового повышения утильсбора <…>. Особенно выгодных предложений и специальных акций стало значительно меньше, но у покупателей новых автомобилей еще остаются варианты, правда, для этого может потребоваться посетить несколько дилерских центров или соседний регион", - отметил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами "Авто.ру" Сергей Игнатов.