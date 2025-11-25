МТС AdTech: 15% опрошенных россиян пытались выбрать лекарства с помощью ИИ

По данным исследования, 85% респондентов не решились использовать искусственный интеллект в этой области

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. 15% опрошенных россиян признались, что обращались к нейросетям за советом в выборе лекарств и постановке предварительного диагноза, следует из опроса МТС AdTech и "Ромира" (есть у ТАСС). Все остальные предпочли консультации специалистов.

При том, что 85% не решились использовать искусственный интеллект (ИИ) в этой области, 52% также не доверяют диагностике с использованием ИИ.

Респонденты опасаются ошибок и неточностей (22%), отсутствия визуального осмотра (8%), как и индивидуального и "человеческого" подхода (16%) у ИИ. Около 26% опрошенных не понимают, как они могли бы оценить ИИ в медконсультациях, а другие выделяют позитив: ИИ - доступный (11%), эффективный (21%), достоверный (17%) и имеет "широкий объем знаний" (13%).

Исследование проведено на базе потребительской панели "Ромира" и охватывает 40 тыс. потребителей из 15 тыс. домохозяйств.