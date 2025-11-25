Силуанов заявил о постоянной работе над "проблемными точками" бюджета

Минфин стремится к балансу, указал его глава

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ ведет постоянную работу над сбалансированностью бюджета и его проблемными точками, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

"Мы следим за бюджетной сбалансированностью, видим проблемные точки. В первую очередь мы видим, что снижается в текущем году в связи с охлаждением экономики поступление налога на прибыль. И от этого, конечно, страдают регионы с высокой бюджетной обеспеченностью. Но для регионов со средней и более низкой обеспеченностью - у них более-менее все в порядке, потому что налог на доходы физических лиц растет примерно на 13%, а налог на прибыль - падает примерно на 6% по сравнению с уровнем прошлого года. Но поступление налога на доходы физических лиц существенно перекрывает снижение налога на прибыль", - отметил Силуанов.

По словам министра, бюджет соответствует целям сбалансированной политики и отвечает на те риски, с которыми российская экономика может столкнуться на предстоящий трехлетний период.