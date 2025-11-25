Силуанов: новый бюджет отвечает задачам на предстоящую трехлетку

Министр финансов подчеркнул, что бюджет также должен обеспечить больше возможностей для маневра Банка России по смягчению денежно-кредитной политики

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Подготовленный федеральный бюджет России на следующие три года отвечает всем целям и задачам, которые стоят перед страной. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.

"Бюджет отвечает целям сбалансированной политики, и бюджет отвечает на те риски, с которыми мы можем столкнуться на предстоящую трехлетку", - сказал он.

Министр подчеркнул, что бюджет также должен обеспечить больше возможностей для маневра Банка России по смягчению денежно-кредитной политики и предотвратить возможные риски в случае внешних обстоятельств для выполнения запланированных задач.

20 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ предусматривает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей.