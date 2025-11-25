Казахстан ведет работу для снижения последствий санкций против "Лукойла"

Председатель правления фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов отметил, что комплаенс-службы ведут ежедневный мониторинг ситуации

АСТАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Казахстанский фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", который является основным акционером нефтегазовой компании "Казмунайгаз", ведет постоянную работу для того, чтобы нивелировать последствия санкций, введенных США против "Лукойла". Об этом заявил журналистам председатель правления фонда Нурлан Жакупов.

"Наши консультанты, команды консультантов работают, чтобы нивелировать потенциальное негативное влияние от тех санкций, которые наложены на "Лукойл". Работа продолжается, это постоянная работа, мы ее не останавливаем, потому что каждый день появляются новые новости и в любом случае наши комплаенс-службы ведут ежедневный мониторинг ситуации", - сказал он, отвечая на вопрос о санкциях против "Лукойла".

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов также отметил, что на сегодняшний день ситуация не изменилась. "Изменений пока никаких не было. Как я и говорил, правительство не предпринимает никаких усилий для переговоров", - сказал он.

17 ноября Аккенженов сообщал, что правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойла" в республике, так как само по себе не ведет коммерческую деятельность. Он отметил, что это могут делать партнеры "Лукойла". Совместные проекты в Казахстане с "Лукойлом" реализует "Казмунайгаз". Также министр сообщал, что крупные проекты в Казахстане - "Тенгизшевройл", Каспийский трубопроводный консорциум и "Карачаганак петролиум оперейтинг" получили исключение из-под санкций. Жакупов тогда же сообщил, что "Казмунайгаз" ведет переговоры с "Лукойлом" по активам, но "простых решений не будет".

В октябре Министерство финансов США включило "Лукойл" в новый пакет американских санкций. Представители "Лукойла" позже сообщили, что компания ведет переговоры о продаже своих зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями.