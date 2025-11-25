Профильный комитет СФ поддержал закон о бюджете на 2026-2028 годы

Согласно документу, в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Согласно документу, в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлнрублей, в 2027 году - 42,9 трлн рублей, в 2028 году - 45,9 трлн рублей; из них нефтегазовые доходы в 2026 году - 8,918 трлн рублей, в 2027 году - 9,050 трлн рублей, в 2028 году - 9,704 трлн рублей; при этом ненефтегазовые доходы в 2026 году составят 31,364 трлн рублей, в 2027 году - 33,859 трлн рублей, в 2028 году - 36,164 трлн рублей. Расходы бюджета составят 44,069 трлн рублей, 46,096 трлн рублей и 49,383 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета составит в 2026 году - 3,786 трлн рублей, в 2027 году - 3,185 трлнрублей, в 2028 году - 3,513 трлн рублей. Инфляция в 2026-2028 годах ожидается на уровне 4%.

Верхний предел государственного внутреннего долга составит на 1 января 2027 года 37,436 трлн рублей, на 1 января 2028 года - 42,184 трлн рублей, на 1 января 2029 года - 47,412 трлн рублей.

Верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2027 года $66,8 млрд (€59,1 млрд), на 1 января 2028 года - $63,9 млрд (€57,6 млрд), на 1 января 2029 года - $62,3 млрд (€56,1 млрд). Объем Фонда национального благосостояния в 2026 году составит 13,637 трлн рублей, в 2027 году - 13,66 трлн рублей, в 2028 году - 13,836 трлн рублей.

Поддержка фонда "Защитники Отечества"

Ко второму чтению документа было подано 715 поправок на общую сумму порядка 8 трлн рублей.

Одной из поправок, внесенных депутатами и сенаторами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко по инициативе "Единой России", увеличивается финансирование Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" - благодаря внесенной поправке общий объем финансирования фонда на 2026-2028 годы превысит 50 млрд рублей.

Также документом предусматриваются субсидии АО "Московское протезно-ортопедическое предприятие" на развитие (создание) его протезно-реабилитационных центров в субъектах РФ для повышения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов, в том числе участников СВО, в 2026-2028 годах в объеме 1 млрд рублей ежегодно.

Финансирование здравоохранения

В рамках работы фонда "Круг добра" более 15 млрд рублей будет направлено на лечение детей, больных орфанными заболеваниями. Планируется дополнительно обеспечить лекарственными препаратами взрослых пациентов, страдающих высокозатратными нозологиями (программа "14 ВЗН"), на сумму 35 млрд рублей на три года (поправкой правительства предусмотрено дополнительное обеспечение лекарственными препаратами взрослых пациентов с этими заболеваниями в 2026 году - 5,8 млрд рублей, в 2027 году - 10,4 млрд рублей, в 2028 году - 18,6 млрд рублей).

Поправкой "Единой России" на обеспечение лекарствами взрослых пациентов по программе "14 ВЗН" будет направлено еще более 4 млрд рублей в 2026 году. Таким образом, общая сумма заложенных в бюджете средств на эти цели составит до 247 млрд рублей за три года. Это позволит ежегодно обеспечивать необходимыми препаратами более чем 190 тысяч пациентов, больных такими заболеваниями, как рассеянный склероз, гемофилия, болезнь Гоше и другие, указали в Минфине.

Средства на сельские территории и дороги

В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" на создание современных кампусов будет дополнительно направлено 15,6 млрд рублей. Кроме этого, еще около 2,2 млрд рублей выделяется на капремонт школ в регионах. Дополнительные ресурсы направят на модернизацию дорожной сети и приведение в нормативное состояние региональных и местных дорог - поправками правительства и парламентариев планируется выделить 170 млрд рублей на эти цели. Будут расширены выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка и последующих детей на Дальнем Востоке, а также на обеспечение отдыха и оздоровления детей из арктических регионов.

Расходы на комплексное развитие сельских территорий увеличатся почти на 13,5 млрд рублей (на 11,9 млрд - поправкой "Единой России" и на 1,5 млрд - поправкой правительства) и за три года они превысят 200 млрд рублей, на продолжение программы льготного кредитования аграриев - на 5,7 млрд рублей до почти 384 млрд рублей. На 7,8 млрд рублей вырастет поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса. Дополнительно будет выделено порядка 9 млрд рублей на развитие станкоинструментальной промышленности для ОПК, авиа-, ракето- и автомобилестроения. Также предусмотрено увеличение поддержки производителей литейно-термического оборудования на 200 млн рублей.

Около 50 млрд рублей пойдет на возмещение потерь российских лизинговых компаний при предоставлении скидки на авансовые платежи по договорам лизинга грузовых автомобилей, заключенным в 2018-2026 годы. Поправки также учитывают и поддержку производителей отечественных игр, игрушек и мультимедийного контента, в трехлетке на эти цели запланировано более 600 млн рублей.

В 2026 году величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения устанавливается в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рубля, для пенсионеров - 16 288 рублей и для детей - 18 371 рубль. В 2026 году размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, составит 411,184 тыс. рублей.