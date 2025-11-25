Свыше 170 учителей точных наук из 51 региона РФ получат гранты от Т-Банка

Цель грантовой программы заключается в финансовой и методической поддержке талантливых педагогов точных наук, чей вклад в школьное образование заслуживает особого внимания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 170 школьных преподавателей точных наук из 51 региона России получат гранты Т-Банка в рамках ежегодного всероссийского конкурса "Вклад в поколение". Об этом говорится в сообщении компании.

"Подведены итоги ежегодного всероссийского конкурса для преподавателей точных наук "Вклад в поколение": по его результатам более 170 учителей по физике, математике и информатике из 51 региона страны получат грант в размере 200 тыс. рублей", - отмечается в сообщении. Организатором конкурса является Т-Банк.

Организаторы пояснили, что цель грантовой программы заключается в финансовой и методической поддержке талантливых педагогов точных наук, чей вклад в школьное образование заслуживает особого внимания. Кроме того, таким образом банк формирует сообщество единомышленников для обмена опытом и создания совместных проектов. "Грантовый конкурс проводится с 2023 года, за это время Т-Банк выделил более 70 млн рублей на гранты преподавателям математики, информатики и физики, по итогам прошлых годов более 200 учителей стали обладателями грантов, причем география конкурса охватила все регионы страны", - говорится в сообщении.

Говоря о конкурсе 2025 года, в Т-Банке рассказали, что в нем приняли участие более 7,6 тыс. педагогов - на 80% больше, чем в прошлом году. "Более 80% участников грантового конкурса - представители регионов, московские педагоги составляют 20% от общего числа участников, география конкурса охватила более 180 городов и населенных пунктов", - пояснили в компании. При этом наибольшее количество победителей представляют Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Уфу. В выборе победителей приняли участие ведущие преподаватели технических дисциплин школ и вузов страны.

Помимо гранта

Как ожидается, победители конкурса будут получать по 25 тыс. рублей в течение учебного года от оператора конкурса - образовательной платформы Т-Банка "Т-Образование". Также, помимо денежного гранта общей суммой в 200 тыс. рублей, победители получат доступ к методическим материалам "Т-Образования", в числе которых программы повышения квалификации, мастер-классы и лекции по предметам, а также вебинары для развития личных навыков и другие активности. "Победителей пригласят на экскурсии в ИТ-хабы Т-Банка, где у педагогов будет возможность лично пообщаться с единомышленниками и стать частью сообщества талантливых преподавателей со всей страны", - заметили в компании.

Этапы отбора

Как пояснили в Т-Банке, конкурсные этапы включали в себя отбор с решением профильных тестовых задач, решение методических, творческих и исследовательских заданий, прохождение онлайн-интервью и съемку урока в школе, который отражает методы и формы работы с учениками. "Команда Т-Банка делает большое количество образовательных проектов для школьников, студентов и педагогов, а накопленный опыт и экспертиза в этой сфере дает нам понимание, что успехи в профессии начинаются задолго до работы в компаниях - еще в школьных классах", - сказала, в свою очередь, директор "Т-Образования" Варвара Смирнова. Она убеждена, что первые достижения талантливых ребят это большая заслуга их учителей, которые смогли вдохновить, поддержать и заинтересовать в нужный момент.

"В этом году мы увеличили размер гранта, чтобы наша поддержка была ощутимее", - отметила Смирнова. Она также пояснила, что образовательная платформа предоставляет педагогам возможность повышать квалификацию с помощью методических материалов. "Мы верим, что конкурс - это возможность стать частью большого, вдохновляющего сообщества единомышленников, потому что "Вклад в поколение" - наш способ создать среду, где каждый учитель чувствует себя ценным и важным", - заметила она. По словам Смирновой, поддержка учителей является инвестицией в поколение, "которое будет строить наше общее технологическое будущее".

Ее мнение разделяет и принимавший участие в выборе победителей конкурса кандидат физико-математических наук, доцент МГУ им. Ломоносова Константин Парфенов. Он назвал способность всегда стремиться к большему одним из важных качеств учителя. "Конкурс дает возможность развития сразу по двум направлениям: во-первых, ощутить себя на месте учеников - "в ситуации экзамена", а во-вторых, "шагнуть в мир", за пределы своей школы и найти для себя что-то новое", - заключил Парфенов.