Выручка Whoosh по МСФО за девять месяцев снизилась на 14%

Показатель составил 10,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Выручка кикшерингового сервиса Whoosh по МСФО в январе - сентябре 2025 года снизилась на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,765 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Чистый убыток составил 1,6 млрд рублей против прибыли годом ранее.

Число зарегистрированных аккаунтов увеличилось на 23% - до 32,7 млн, а число средств индивидуальной мобильности, подключенных к сервису, - на 15%, до 245,3 тыс.

Несмотря на изменения спроса на российском рынке, в компании подчеркивают устойчивость операционной модели: частота использования остается высокой, а общее число поездок - стабильно.

Выручка в Латинской Америке увеличилась почти в два раза - до 1,3 млрд рублей, а количество поездок - утроилось. "Рынки Латинской Америки обладают рядом преимуществ: круглогодичный сезон работы, высокий темп раннего роста, низкая конкуренция, благоприятная экономика поездки с рентабельностью выше, чем в РФ", - пояснили компании.

Как отметил финансовый директор Whoosh Александр Синявский, сервис занимает около 45% рынка по числу поездок и демонстрирует сильный международный рост. Латинская Америка остается ключевым зарубежным направлением: прокат доступен круглый год, а спрос активно растет. В ближайших планах - утроение парка в регионе.

Whoosh - российский сервис кикшеринга и велошеринга. Компания была основана в 2018 году бывшими топ-менеджерами авиакомпании S7 Дмитрием Чуйко, Егором Баяндиным, Олегом Журавлевым и Сергеем Лаврентьевым.

Первые электросамокаты Whoosh появились на улицах Москвы в апреле 2019 года.