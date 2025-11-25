Силуанов: страны БРИКС растут быстрыми темпами

Министр финансов заявил, что Россия выступает за то, чтобы доля и вес стран с развивающимися экономиками увеличивались

Редакция сайта ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Страны с развивающимися экономиками, в том числе входящие в БРИКС, растут быстрыми темпами, тесня государства с развитыми экономиками. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на X Международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Страны с развивающимися экономиками, в первую очередь страны БРИКС, растут быстрыми темпами, тесня страны с развитыми экономиками. Мы наблюдаем сейчас эти сдвиги, уверенное ускоренное развития так называемых стран с развивающимися экономиками. Видим борьбу и нежелание стран с развитыми экономиками уступать поляну им. Видим это везде, в технологиях и в других сферах. <…> Мы выступаем за то, чтобы доля и вес стран с развивающимися экономиками увеличивался, и это увеличение отражалось во всех институциональные организациях (МВФ и др.)", - сказал он.