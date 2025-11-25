"Русгидро" переименовала Мутновскую ГеоЭС-1 на Камчатке в Скалистую ГеоЭС

Это самый крупный геотермальный генерирующий объект компании в регионе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. "Камчатскэнерго" (входит в группу "Русгидро") приняла решение о переименовании Мутновской геотермальной электростанции №1 на Камчатке в Скалистую ГеоЭС, следует из сообщения компании на сервере раскрытия информации.

Сведения были опубликованы в связи с тем, что компания заключила дополнительное соглашение к договору на выполнение проектно-изыскательских работ между "Камчатскэнерго" и "Ленгидропроект".

Установленная мощность станции - 50 МВт. Это самый крупный геотермальный генерирующий объект "Русгидро" на Камчатке.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).