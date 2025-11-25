Объем урожая "Абрау-Дюрсо" достиг рекордных 26,67 тыс. тонн винограда

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сбор урожая российского производителя вин "Абрау-Дюрсо" в 2025 году достиг рекордных 26,667 тыс. тонн ягоды. Об этом сообщили в компании.

"Общий объем составил рекордные 26 667 тонн ягоды. Значимым стал результат на виноградниках в Абрау-Дюрсо и Анапе, где собрали 10 940 тонн - наивысший показатель за последние шесть лет", говорится в сообщении.

На "Винодельне Ведерниковъ" впервые в истории было собрано 1,43 тыс. тонн винограда при рекордной урожайности 7 тонн с га. Объем переработанного сырья на винодельне "Юбилейная" также достиг максимального значения - 25 тыс. тонн, отметили в компании.

Виноградники "Абрау-Дюрсо" занимают около 4 тыс. га. Успешные результаты уборочной кампании были достигнуты, несмотря на непростые погодные условия текущего года в ключевых регионах виноградарства, кроме этого, отмечается высокое качество урожая.

В "Абрау-Дюрсо" добавили, что одним из основных компонентов стабильного развития является наличие собственной ресурсной базы и планомерное ее расширение. В 2025 году на территории "Юбилейной" высажено 36,5 га классических европейских сортов. Все саженцы были выращены в новом собственном питомнике на базе агрофирмы "Юбилейная", гарантирующем качество и соответствие терруару посадки.

"Урожай-2025 стал для группы компаний "Абрау-Дюрсо", несмотря на капризы природы, выдающимся как по объему, так и по качеству ягод. Мы получаем фактическое подтверждение того, как планомерные инвестиции в развитие собственных виноградников, питомниководство и инновационные технологии приносят свои плоды", - отметила генеральный директор "Абрау-Дюрсо" Елена Зарицкая.