Politico: ЕС не продвинулся в вопросе конфискации российских активов

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС активно обсуждают конфискацию российских замороженных активов на фоне предложений США по урегулированию украинского конфликта, однако никаких подвижек не добились. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, часть европейских дипломатов надеются, что давление со стороны президента США Дональда Трампа заставит Бельгию и другие страны ЕС, выступающие против экспроприации активов РФ, поменять мнение. Помимо этого, обсуждается возможность использования замороженных активов с совместными облигациями ЕС или прямыми взносами стран.

С другой стороны, некоторые дипломаты опасаются, что сама концепция "репарационного кредита" Украине "может рухнуть", если в итоговом плане появится ссылка на использование российских средств. При этом европейцы выступили против, по их мнению, "постыдного" предложения США, которое якобы подразумевало инвестицию средств РФ в украинскую экономику, а половина доходов от этого поступала бы в бюджет Соединенных Штатов.

Страны ЕС также опасаются, что в случае достижения договоренностей по урегулированию украинского кризиса и снятию санкций с России депозитарий Euroclear и Бельгии, где заморожена значительная российских активов, будет вынужден вернуть их России. Это создаст риски, что расходы лягут на европейских налогоплательщиков.

Страны Евросоюза пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на действия европейских стран в случае конфискации российских активов. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ России в случае использования странами Евросоюза замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов" будет очень жестким и болезненным.