Шохин призвал к 2036 году выйти на оптимальное соотношение государства и бизнеса

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Необходимо к 2036 году выйти на оптимальное соотношение государства и бизнеса в экономике, обеспечив выход госкорпораций на фондовый рынок и защиту прав собственности, полученной по итогам приватизации. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Хотелось бы, чтобы к 2036 году у нас было оптимальное соотношение между государством и частным бизнесом. Сейчас в силу, в том числе, и таких причин временного характера, как санкционное давление, ограничения и так далее, роль государства увеличивается. Будем надеяться, что такие примеры, как IPO ДОМ.РФ, так сказать, будут заразительны, и многие госкорпорации будут выходить на фондовый рынок", - сказал глава РСПП.

Кроме того, по его словам, по-прежнему актуальной остается проблема защиты прав собственности. Как отметил Шохин, необходимо добиться, что государство "не будет чересчур активно в хозяйственную деятельность влезать, в том числе через отмену итогов приватизации тех или иных активов".

Он также отметил, что Россия должна стать страной, комфортной для жизни как российских граждан, так и мигрантов. По словам Шохина, высококвалифицированные трудовые мигранты должны стремиться в Россию, что позволит усилить позиции страны в сфере технологического лидерства.