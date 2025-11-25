"Озон фармацевтика" может выплатить дивиденды в 0,27 рубля на акцию

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет директоров российской фармацевтической компании "Озон фармацевтика" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 0,27 рубля на акцию, сообщает компания.

"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Озон фармацевтика": выплатить (объявить) дивиденды ПАО "Озон фармацевтика" по итогам работы за девять месяцев 2025 года. Направить на выплату дивидендов 315 276 450,66 рублей. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию - 0 рублей 27 копеек", - говорится в сообщении.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендуется установить 12 января 2026 года.

Ранее акционеры компании утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала 2025 года в размере 0,28 рубля на акцию (307,6 млн рублей), по итогам 2024 года - в размере 0,26 рубля на акцию.

"Озон фармацевтика" - российская фармацевтическая группа компаний. Имеет 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Акции "Озон фармацевтика" торгуются на Мосбирже. По состоянию на 24 июня 2025 года 33,6% акций компании принадлежат основателю и председателю совета директоров группы Павлу Алексенко, 34,8% находятся в свободном обращении.