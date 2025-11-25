ПСБ предоставит свыше 100 млрд рублей на строительство Баимского ГОКа

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. ПСБ направит более 100 млрд рублей на реализацию масштабного проекта по строительству Баимского горно-обогатительного комбината в Чукотском автономном округе. Всего будут построены 46 производственных и инфраструктурных объектов, сообщила пресс-служба ПСБ.

"Строительство Баимского ГОКа - стратегически важный проект для российской экономики, который вносит существенный вклад в развитие Дальнего Востока и укрепление промышленного потенциала нашей страны. Его осуществление не только обеспечит создание современной горнодобывающей инфраструктуры, но и станет драйвером модернизации транспортной системы и энергообеспечения региона. Как системно значимый банк, ПСБ последовательно поддерживает реализацию национальных проектов, обеспечивая финансирование ключевых индустриальных инициатив", - сообщил старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин.

Отмечается, что для эффективной эксплуатации Баимского ГОКа будут построены 46 производственных и инфраструктурных объектов, включая круглогодичный портовый терминал, всепогодную дорогу протяженностью более 400 км между месторождением и новым портом для отгрузки продукции по Северному морскому пути, а также генерирующие мощности для обеспечения предприятия электроэнергией.

Общая стоимость проекта составляет свыше 1 трлн рублей. Это крупнейшая инициатива, реализуемая при поддержке ВЭБ.РФ совместно с коммерческими банками в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун. "Благодаря инструментам государственной поддержки, а также возможностям ВЭБ.РФ удалось сделать кредитные ресурсы более доступными, а также продлить сроки предоставления займов и обеспечить распределение рисков между всеми участниками проекта", - пояснил Корсун, слова которого приведены в сообщении.

Как рассказал генеральный директор УК "Баимская" Георгий Фотин, строится не просто ГОК, а новый индустриальный комплекс, который изменит технологическую карту российской добычи и откроет новые возможности для развития Арктики. "Поддержка ВЭБ.РФ и синдиката банков, в числе которых ПСБ - это не просто финансирование, а доверие к стратегии, команде и долгосрочному потенциалу проекта", - пояснил Фотин, которого цитирует ПСБ.

Проект строительства Баимского ГОКа включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года. Ввод в эксплуатацию объектов Баимского ГОКа первой очереди запланирован на 2029 год (35 млн тонн руды в год), объектов второй очереди - на 2030 год (70 млн тонн руды в год). Реализация проекта обеспечит увеличение добычи меди в России на 25%, золота - на 4%.