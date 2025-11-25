Страны ЕС в ближайшие 10 лет намерены потратить на военные нужды €6,8 трлн

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза в ближайшие 10 лет намерены потратить на военные нужды €6,8 трлн. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте.

"Если страны ЕС повысят свои военные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году, как того требует НАТО (требование НАТО в 5% ВВП включает 3,5% ВВП на собственно военные нужды и 1,5% инвестиций в инфраструктурные проекты двойного назначения - прим. ТАСС), в ближайшие 10 лет они инвестируют в военную сферу €6,8 трлн", - сказал он.

"Для сравнения - в следующем семилетнем бюджетном плане ЕС (на 2026-2034 годы) заложены военные расходы на уровне €60 млрд. Это отражает структуру военных расходов в Европе, которые остаются главным образом национальными. Страны ЕС инвестируют в оборону в 100 раз больше, чем [институты] ЕС, - сказал он.

По мнению экспертов, институты ЕС и НАТО быстро расширяют свои возможности по влиянию и контролю за национальными военными расходами. До назначения Кубилюса на пост еврокомиссара по обороне в ноябре 2024 года такой должности в Еврокомиссии не существовало. При этом, согласно базовым документам ЕС, Еврокомиссия не имеет легальных полномочий в военной сфере.