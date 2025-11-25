Госзакупки российских авто предложили распространить на госкомпании

С таким предложением выступил глава "Автоваза" Максим Соколов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Требование госзакупок автомобилей российского производства необходимо распространить на госкомпании и подконтрольные государству юрлица, считает глава "Автоваза" Максим Соколов.

"Из таких системных мер, что хотелось бы отметить, хотя об этом уже много говорил президент нашей страны, и государством введены достаточно жесткие требования по локализации автомобилей при закупке для государственных и муниципальных нужд. <…> Конечно, это требование нужно распространить и для всех госкомпаний, других юридических лиц, которые находятся под контролем государства", - сказал Соколов в рамках круглого стола в Совете Федерации.

По его словам, принципиальные политические решения по этому поводу давно приняты, и сейчас требуется донастроить нормативную базу и жестко контролировать реализацию поручения президента.