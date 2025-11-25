Финансирование программ поддержки спроса на авто увеличили до 164 млрд рублей

Речь идет о периоде с 2026 по 2028 год

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Финансирование программ льготного автокредитования и льготного лизинга в 2026-2028 годах планируется в объеме 164 млрд рублей, заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации. Ранее объем финансирования программ поддержки спроса на авто на ближайшую трехлетку планировался на уровне 115 млрд рублей.

Как следует из слов замминистра, в 2026 году будет увеличено финансирование программы льготного лизинга с 17 млрд до 30 млрд рублей.

"На ближайшую трехлетку сохраняем действие этих инструментов, исходя из текущих бюджетных возможностей. С учетом поправок в законопроект о бюджете на ближайшую трехлетку, который уже на сегодняшний день принят Государственной Думой, в следующем году мы направим порядка 20 миллиардов на льготное автокредитование и 30 миллиардов на льготный лизинг. В общей сложности на трехлетку планируем на меры стимулирования спроса направить свыше 164 миллиардов рублей", - сказал замминистра.

В целом в январе - октябре 2025 года по обеим программам было продано более 163 тыс. автомобилей, сумма скидок составила около 52 млрд рублей. Из них более 113 тыс. проданных машин - это автомобили Lada.